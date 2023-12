Nicolas é a mais nova contratação do Paysandu: 'De volta à minha casa'

O Paysandu anunciou, na noite deste domingo (24), por meio de suas redes sociais, a contratação do jogador Nicolas, que vai atuar como atacante. “Nicolas é do Papão! O atacante vem para a sua segunda passagem pelo Paysandu e defenderá o manto bicolor na tempo​rada”, diz a publicação do clube no Instagram. Nicolas comemorou o retorno: "De volta à minha casa", escreveu ele.

Na semana passada, a reportagem de O Liberal já havia adiantado sobre essa possibilidade. Na ocasião, o empresário do jogador confirmou o interesse dele pelo Papão, mas ponderou que precisava acertar a saída do atacante do Ceará.