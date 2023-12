Clube carioca fecha com lateral ex-Remo e volante que conquistou acesso com o Paysandu

Os clubes seguem contratando visando as competições em 2024. O Madureira-RJ, clube que vai disputar a elite do futebol carioca, anunciou em suas redes sociais as contratações de dois jogadores que passaram pelo futebol paraense em 2023. O clube carioca fechou com o lateral-esquerdo Evandro, campeão paraense pelo Águia e o volante Arthur, que subiu com o Paysandu para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Evandro, de 26 anos, fechou com a equipe do subúrbio do Rio de Janeiro. O jogador foi campeão paraense pelo Águia de Marabá nesta temporada e, durante a disputa da Série D, deixou o Azulão para jogar no Remo a Série C. Pela equipe azulina foram oito jogos ao comando do técnico Ricardo Catalá. O atleta estava nos planos do clube remista para a temporada 2024, porém, jogadores e empresário não chegaram a um acordo com a diretoria do Remo e não renovou. No mesmo período, Evandro foi sondado pela diretoria bicolor, mas o jogador acabou saindo do Estado.

Evandro é natural de Recife (PE) e foi revelado pelo Sport-PE. No clube pernambucano permaneceu até 2019. Atuopu no ABC-RN, Central-PE, Salgueiro-PE, além de Jacuipense-BA e Portuguesa Santista-SP.

Evandro fez apenas oito partidas pelo Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo)

Além do lateral Evandro, o Madureira fechou também com o volante Arthur, de 32 anos. O jogador teve passagens em Belém pela Tuna, Remo e Paysandu. O atleta defendeu a Lusa em 2021 e fez parte do elenco da Tuna que chegou à final do Parazão. Na mesma temporada o jogador foi jogar a série B pelo Remo, onde esteve em campo em 31 partidas no ano. Já em 2023, Arthur retornou ao Pará, dessa vez para defender o Paysandu e deixou o clube no final deste ano, após conquistar o acesso à Série B com o Papão da Curuzu e participar de 19 jogos na temporada.

Arthur subiu com o Papão para a Série B em 2023 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A estreia do Madureira no Campeonato Carioca está marcada para o dia 17 de janeiro, às 19h, diante do Botafogo, no Estádio Nilson Santos, o Engenhão.