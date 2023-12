Novato no Parazão, Canaã renova com zagueiro ex-Remo e atacante que passou pelo Paysandu

O Parazão está próximo de iniciar e os clubes estão trabalhando para reforçar seus elencos para a disputa. O novato da competição, o Canaã, atual campeão da Segundinha, informou através das suas redes sociais, que renovou com o atacante ex-Paysandu, Paulo Rangel, além do zagueiro Mimica, ex-Remo.

Os dois atletas estavam no elenco do Canaã, que conquistou o título da Segundinha do Parazão. Os jogadores são experientes, tiveram passagens por grandes clubes do estado e irão disputar mais um Campeonato Paraense na carreira. O zagueiro Mimica, de 38 anos, teve passagens por vários clubes na carreira como o Sampaio Corrêa-MA, Botafogo-PB, Vila Nova-GO, além do Confiança-SE. No Pará, o defensor vestiu as camisas do Remo e do Independente de Tucuruí, tendo como destaque a passagem pelo Leão Azul, onde conquistou dois Parazões (2018 e 2019), além do acesso à Série B em 2020. Pelo Canaã, nesta temporada, Mimica esteve presente em 11 jogos.

Já o atacante paraense Paulo Rangel, também de 38 anos, rodou o mundo. Natural de Belém, Rangel atuou em Portugal, Emirados Árabes, Tailândia e Malásia. No Pará, o atacante atuou pelas equipes da Tuna Luso, onde conquistou o título da Segundinha, Paragominas, Pedreira, além do Parauapebas. Nesta temporada jogou o Parazão pela Tuna, fez 19 partidas pela Águia do Souza e nove gols e fez parte da campanha vitoriosa do Canaã na Segundinha, que rendeu ao caçula do Parazão, uma vaga na elite do futebol paraense em 2024 e o título, após 10 jogos e dois gols marcados.

O Canaã está no Grupo A do Parazão, ao lado do Águia de Marabá, Bragantino e Castanhal. A estreia do clube na competição será contra o Remo, no Mangueirão, em Belém.