Oficial! Felipe Gedoz é anunciado como novo reforço do Castanhal para o Parazão 2024

Agora é oficial! O Castanhal anunciou a contratação do meia Felipe Gedoz, de 30 anos. O atleta, que teve passagem recente pelo Remo, vai defender o Japiim durante o Parazão de 2024, que começa no dia 20 de janeiro.

A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal mais cedo, pela manhã. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, Gedoz terá um contrato de produtividade no Japiim. Portanto, grande parte dos ordenados do jogador serão gerados por metas atingidas: partidas disputadas, gols marcados, assistências dadas e vitórias.

Felipe Gedoz possui dupla cidadania brasileira e uruguaia e acumula experiências em clubes de destaque nos dois países. Inicialmente, destacou-se no Defensor Sporting, onde obteve uma convocação para a seleção brasileira sub-20, sendo titular na conquista do Torneio Internacional da China em 2014.

Boas atuações levaram o jogador ao Club Brugge, na Bélgica, onde conquistou a Liga e a Taça da Bélgica, além de participar da Liga dos Campeões da Europa. Após duas temporadas e meia, Gedoz transferiu-se para o Athletico-PR, tornando-se a contratação mais cara da era Petraglia naquele momento, com o clube desembolsando 1,2 milhão de euros, equivalente a quase R$ 5 milhões na época.

Em 2020, o jogador chegou ao Pará para defender as cores do Remo. Durante sua passagem pelo Leão, disputou 79 jogos, marcou 12 gols e contribuiu para a conquista de um Campeonato Paraense e o acesso à Série B do Brasileirão.

No entanto, um desentendimento com torcedores resultou na saída do meia do clube em meio a litígio, prejudicando seu retorno ao bom desempenho futebolístico. Nos últimos 18 meses, atuou por Brasiliense-DF, Santa Cruz-RS e Ypiranga-RS, registrando 27 jogos e três gols.

Antes de assinar contrato com o Castanhal, Gedoz estava em negociações avançadas com o Santa Rosa. Contudo, questões burocráticas impediram a concretização do negócio, levando o jogador a fechar contrato com o Japiim.