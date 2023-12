Com início previsto para 20 de janeiro, saiba quem são os treinadores do Campeonato Paraense

Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Paraense, os 12 clubes participantes correm para formatar suas equipes em busca do título mais importante do futebol estadual. O atual campeão é o Águia de Marabá, que abre a competição no dia 20, contra a Tuna Luso. Mas a disputa entre as 12 equipes tem outras variáveis que prometem colocar fogo na disputa: o Parazão dos técnicos.

São eles que montam e definem as estratégias de cada time, tornando a competição bastante acirrada, ainda que, ao longo das competições, muitos sejam demitidos ou contratados. Este ano o Parazão tem pelo menos três estreias consideráveis. No Azulão Marabaense, Rafael Jaques chega com a missão de manter o elenco forte, após o inédito título de 2023, conquistado sob a batuta de Mathaus Sodré.

Outro que chega para disputar o Parazão pela primeira vez é Ricardo Catalá, que assumiu o Remo na reta final da Série C. Embora a FPF não tenha divulgado as datas exatas das partidas, sabe-se que, além do Águia, o Clube do Remo estreia contra o Canaã, enquanto o Paysandu recebe o Santa Rosa. Na lista de campeões, Hélio dos Anjos e Samuel Cândido possuem dois títulos cada.

Veja a lista de treinadores do Parazão:

Águia de Marabá: Rafael Jaques - 47 anos

Bragantino: Rogerinho Gameleira – 55 anos

Caeté: Artur Oliveira – 53 anos

Canaã: Emerson Almeida – 46 anos

Cametá: Uildemar – 58 anos

Castanhal: Wilton Bezerra – 44 anos

Paysandu: Hélio dos Anjos - 65 anos

Remo: Ricardo Catalá - 41 anos

Santa Rosa: Rodrigo Reis – 37 anos

São Francisco: Samuel Cândido – 62 anos

Tapajós: Finazzi – 50 anos

Tuna Luso: Júlio Cesar – 38 anos