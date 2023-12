Procurado pelo Remo, zagueiro Habraão pode assinar com a Chapecoense; entenda

Enquanto não começa oficialmente a temporada, o Clube do Remo segue no mercado das contratações para reforçar o elenco que terá pelos próximos 12 meses quatro competições: Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C.

Pensando nisso, o departamento de futebol do clube foi atrás do zagueiro Habraão, que disputou a Série B deste ano pelo ABC-RN, com o objetivo de reforçar a defesa, mas as tratativas parecem ter esfriado após o surgimento de um concorrente de peso.

De acordo com o jornalista catarinense Eduardo Florão, o atleta de 22 anos estaria praticamente acertado com a Chapecoense. Ainda não se tem uma definição, mas ao que tudo indica, as negociações estão avançadas entre o Fortaleza, que detém o passe do atleta, e a Chape, que este ano terminou a Série B na 16ª posição.

Ainda conforme o jornalista, o jogador é agenciado pelo ex-zagueiro do Flamengo, Gelson Baresi. Habraão foi destaque na base do tricolor cearense, onde teve contato com o então executivo de futebol, Sérgio Papellin, que estaria por trás do interesse azulino na contratação do atleta.