Remo tem interesse em lateral que jogou a Série B pela Ponte Preta; negociações avançam

O Remo já anunciou mais de um time de contratações para 2024 e a diretoria azulina ainda corre atrás de mais atletas, visando compor o elenco. Um dos jogadores que o leão busca no mercado é o lateral-direito Weverton, que jogou a Série B deste ano pela Ponte Preta-SP, mas que pertence ao Red Bull Bragantino-SP. O atleta conversa com os dirigentes do clube e negociação avançou nos últimos dias, de acordo com uma fonte que repassou ao O Liberal.

O jogador Weverton está na mira azulina e surge como candidato a vestir a camisa do Leão. O clube e o staff do atleta dialogam, existe o interesse do jogador em jogar no Remo e bases salariais foram conversadas, porém, alguns detalhes pesam ainda para a finalização do contrato. Caso a contratação seja concretizada, o atleta atuará pelo clube paraense até o final do Brasileiro da Série C. Para a posição, o Remo já contratou o lateral-direito Vidal, que jogou a Série B deste ano pelo Botafogo-SP.

Weverton, de 24 anos, teve passagens pela base do Internacional-RS, Figueirense-SC e Cruzeiro-MG. Desde 2020 pertence ao Red Bull Bragantino, clube que atuou nas temporadas 20 e 21. O atleta passou pelo Vasco da Gama e por último defendeu a Ponte Preta, clube em que atuou por 35 vezes nesta temporada.

O Leão Azul já anunciou para 2014 13 atletas. A intenção da diretoria azulina é acertar as contratações de mais quatro ou cinco jogadores, visando o início do Campeonato Paraense e Copa Verde, além da Copa do Brasil, que são as primeiras competições do clube no ano e, ao início do Brasileiro Série C, fechar contratações pontuais.

Veja os jogadores já contratados pelo Remo

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang

Lateral-direito: Vidal

Lateral-esquerdo: Raimar

Zagueiros: Ícaro, Reniê e Ligger

Volantes: Vidal e Renato Alves

Meias: Camilo e Pavani

Atacantes: Ytalo e Jaderson