Após exames médicos e físicos, delegação do remo parte para o trabalho individualizado; veja

Enquanto aguarda o início do Campeonato Paraense, o Clube do Remo segue um ritmo intenso de trabalhos para identificar as principais necessidades de seus atletas, sobretudo no aspecto físico. Nesta terça-feira (19), os jogadores passaram por um trabalho no gramado do Baenão, sob a coordenação do preparador físico do clube, Fabrício Pimenta.

Segundo ele, o momento atual é de extrema importância para conhecer a fundo a condição de cada atleta, através de programas individualizados que devem traçar um panorama completo do plantel.

"A gente passou por uma bateria de avaliações e testes físicos, médicos. Baseado nisso a gente procurou prescrever um treino para cada um dos jogadores dentro da academia, o que chamamos de pré-treino. Algo que a gente prepara os atletas para as atividades que vêm na sequência, baseado nessas informações que a gente tem, levando em consideração os desequilíbrios que cada um tem", diz.

Segundo ele, o próximo passo será unificar as demandas para começar a parte tática conforme a necessidade apontada pela comissão técnica. "Após o pré-treino a gente vai para uma atividade de adaptação do jogador à nossa majeriora de jogar, gradativa, que busca todas as vertentes do nosso jogo. Baseado nas nossas avaliações, a gente vai tentar extrair o melhor de cada jogador. Então com essas características individuais, histórico de lesões, uma parte a gente planeja individualmente, e outra coletiva, mais realizada em campo. Tentamos assim hegemonizar o grupo, trabalhando coletivamente dentro de casa", explica.

Enquanto o Parazão não começa,. o elenco vem trabalhando em ritmo intenso, e no que depender da própria comissão técnica, a tendência é que a pressão nos treinos seja ainda maior, conforme o Parazão se aproxima. "A gente consegue fazer o alicerce da casa, corrigir, já que temos mais tempo para dar carga ao jogador, ter um controle da recuperação. É um momento em que a gente consegue acrescentar mais carga e ter um controle maior", encerra, Fabrício.