Designer cria cartão-postal de natal para torcedores do Remo e do Paysandu; saiba como adquirir

O clima de fim de ano toma conta da cidade e os clubes já projetam a próxima temporada. Em Belém não é diferente, Remo e Paysandu, os eternos rivais, tentam montar seus elencos para as disputas de 2024 e, na pegada da rivalidade, o designer paraense Adenirson Oliveira, mais conhecido como Adeni, criou um cartão-postal de natal para presentear amigos e torcedores que admiram seu trabalho nas redes sociais.

VEJA MAIS

Em conversa com a equipe de O Liberal, Adeni falou de como surgiu a ideia de criar um papai Noel diferente, voltado para os amantes do futebol e que representasse a eterna rivalidade entre Leão e Papão.

“A ideia veio de presentear a galera que me segue e me curte. Com algo que eles pudessem ter em mãos, saindo um pouco do digital. Aí pensei num ‘Papai Noel boleiro’, que é a temática que mais trabalho”, disse.

VEJA MAIS

O designer informou que vem recebendo um feedback interessante dos amigos que admiram seu trabalho nas redes sociais.

“A aceitação tá legal, galera do futebol está se identificando e achando engraçado. Algumas pessoas me falaram que iam baixar. Mas não tem como ter o acesso de quantos downloads”, falou.

Os torcedores podem baixar os cartões-postais e presentear um amigo, pais, namorada nesse final de ano, podem também enviar o cartão-postal através dos Correios, para aquele amigo bicolor ou remista que mora longe. É só ir no perfil do Adeni, no Instagram e buscar o cartão, que estão disponíveis nas cores azul marinho (Remo, azul celeste (Paysandu), além da cor laranja, que serve para qualquer outro clube. Adeni deu dicas de como baixar o cartão-postal e qual o melhor tipo de papel usar para presentear.

“Os cartões estão disponíveis em PDF. Numa folha A4, dá pra fazer quatro cartões. Eu não botei à venda, pois estava muito em cima das festas de final do ano, mas dá para imprimir em qualquer papel. Se for em um papel fotográfico, com textura, fica mais legal”, concluiu, Adeni.