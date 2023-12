Com R$ 70 milhões de orçamento, Paysandu deve investir em elenco e infraestrutura em 2024

R$ 70 milhões. Esse deve ser o valor destinado ao futebol do Paysandu para temporada 2024. A revelação foi feita por Maurício Ettinger, presidente bicolor, durante a inauguração do Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Os gastos com folha de pagamento para elenco, comissão técnica, negociação para contratação e pagamento de dívidas, sendo trabalhistas, cíveis e tributárias devem se limitar ao universo de cerca de R$ 5,83 milhões por mês, que representa o valor total da receita liberada para o futebol durante o ano.

O Papão pode chegar a ter uma folha salarial 80% maior em relação à temporada de 2023, que era de cerca de R$ 1 milhão. Este aumento será voltado principalmente na final da Segundona, segundo o presidente bicolor.

Com um calendário mais completo no próximo ano, com Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B, o Bicolor chega a um patamar inédito em sua história, juntando aspectos como maior exposição midiática, público, direitos de transmissão, patrocínio, produtos licenciados e valorização de jogadores se bem trabalhados, além de valores repassados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos clubes da Série B.

Para o Colunista e jornalista Pio Netto, a direção alviceleste deve apostar na eficiência do trabalho do departamento de futebol para conseguir montar um bom time e brigar pelos objetivos traçados. “A maioria do orçamento previsto pode ser destinado ao futebol profissional, cujo êxito deve gerar as receitas que o clube vai precisar. Um fracasso no futebol resulta na cadeia improdutiva, atingindo o sócio torcedor e até eventuais patrocínios. Diria que 70% deva ser destinada ao futebol profissional. O restante do orçamento será dividido entre as dívidas e a infraestrutura”, opinou.

Em contrapartida, para o Carlos Ferreira, jornalista e colunista, o futebol é o motor do clube, então investir no futebol é sim investir na essência do clube, mas o futebol depende também da infraestrutura. Pagamento de dívidas é inevitável, então são essas três frentes, e dessas três frentes onde o clube normalmente é mais maleável, é investimento na infraestrutura pelo imediatismo do futebol.

“O grande segredo, a grande sabedoria seria de fato investir na infraestrutura, porque esse avanço fica. E isso o Paysandu está fazendo, não só com o CT, o clube está fazendo isso dentro da Curuzu. Com novos espaços, com novos equipamentos. Enfim, o Papão tem investido em ciência e tecnologia e isso é fundamental porque é o que vai qualificar o trabalho”, ressaltou.

Todo clube que sobe de série precisa subir também o padrão de funcionamento para ter possibilidade de se manter ou avançar de série novamente. “Nesse processo, todas as decisões têm que ser muito bem medidas. Afinal, erros podem implicar em rebaixamento, grandes dívidas e doloroso realinhamento financeiro. O clube tanto pode decolar como pode voltar para o atoleiro. Depende de quem o dirige”, completou.

Ainda segundo Carlos Ferreira, o Paysandu ainda está longe das condições ideais, mas tem avançado e isso é o que é fundamental. “O clube não está estagnado, ele tem avançado na sua estruturação e precisa dar uma atenção especial ao CT, onde está o futuro. Mas o presente, que é a Curuzu, não dispensa melhorias e isso está ocorrendo. É o que eu imagino como o melhor. Melhor aplicação, melhor utilização desde essa receita, desse orçamento, o maior da história do clube, 70 milhões, como disse o presidente”, finalizou.

Papão na série B

Válido lembrar que o Paysandu foi o único fora do G-4 na primeira fase de 2023 a cravar sua subida à série B tirando o Volta Redonda no último jogo disputado, e o representante paraense vai para a 17ª participação na história do campeonato e contando com dois títulos, sendo 1991 e 2001, o que deve acender o sinal de alerta entre seus adversários, ainda mais em função da quase completa reforma do elenco bicolor em andamento para a próxima temporada.

Zagueiro Wanderson teve contrato renovado para 2024 (Cristino Martins / O Liberal)

O torcedor do Paysandu já conhece todos os adversários de seu time na Série B do Brasileiro 2024. A Fiel, até antes do começo da 38ª rodada do campeonato, só conhecia três dos rebaixados à Série B. No caso, América-MG, Coritiba-GO e Goiás-GO. A última vaga no grupo do descenso acabou sendo ocupada pelo Santos-SP, que disputará a Segundona pela primeira vez em sua história. A Segunda Divisão nacional terá a presença de 20 equipes, como vem acontecendo desde 2006.

Além dos quatro clubes rebaixados do Brasileirão, a competição contará com as quatro equipes que subiram da Série C, entre elas o Paysandu. As demais são o Amazonas-AM, Brusque-SC e Operário-PR. Os 12 times restantes são remanescentes da edição deste ano, Novorizontino-SP, Mirassol-SP, Sport Recife-PE, Vila Nova-GO, CRB-AL, Guarani-SP, Ceará-CE, Botafogo-SP, Avaí-SC, Ituano-SP, Ponte Preta-SP e Chapecoense-SC. A fórmula de disputa do campeonato será a mesma deste ano, em dois turnos de pontos corridos.