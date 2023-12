Com ídolos e provocação ao Remo, Paysandu inaugura CT e Ettinger revela projeto da 'Arena Curuzu'

O Paysandu inaugurou o primeiro campo do CT Raul Aguilera neste sábado (2). O evento contou com a presença da torcida do Papão, que fez parte da construção deste campo, da diretoria, o presidente Maurício Ettinger e com ídolos do clube, que também realizaram um jogo festivo contra sócios, diretores e colaboradores do clube, que terminou com a vitória da equipe dos ídolos e ex-atletas pelo placar de 6 a 4. O presidente do clube, Maurício Ettinger, tem a data de hoje como um marco no Paysandu, citou as dificuldades de um ano bem conturbado para o clube, mas que termina de forma maravilhosa, com acesso e inauguração do CT e afirmou que busca parceiros para tornar a Curuzu em uma arena.

ASSISTA

“Começamos o ano de 2023 de forma difícil, mas acabamos de forma esplêndida. Com acesso para a Série B e entregando a primeira fase do CT. É uma alegria muito grande, o CT era um ativo que estava faltando, fez falta para o Paysandu e vai contribuir para o sucesso de 2024. Tenho certeza que está tudo se encaixando bem. O CT é de uma de uma importância enorme. Passamos já muito sufoco, principalmente aqui em Belém, época de chuva, não tendo onde treinar, tendo que pedir campo emprestado. Então, a partir de hoje, a gente vira a página, entregamos o primeiro campo, com um gramado padrão do Mangueirão, padrão dos gramados do Catar da última Copa. Vamos entregar o segundo campo operacional já em abril, maio de 2024. Teremos dois campos para treinar durante o ano todo e os jogos na Curuzu e Mangueirão.”, disse.

VEJA MAIS

Arena Curuzu

O Paysandu está atrás de investidores para atuar na Curuzu. A intenção do presidente bicolor transformar o estádio em uma Arena, porém, esse projeto não é para o mandato de Ettinger, mas o mandatário alvicleste garante que é um projeto que está saindo do papel e citou melhorias para o estádio em um curto prazo.

“Nós estamos atrás de um parceiro e já está bem encaminhado para investir na Curuzu, se Deus quiser tornar ela uma arena. Mas é alguma coisa que a gente está começando a fazer projeto, já estamos começando umas melhorias, aumentando o camarote da Curuzu e estamos com um projeto e deve começar esse ano ainda o aumento da arquibancada a mais 1.500 lugares. É um negócio para o futuro. A gente deve fazer muitas melhorias para a Curuzu para esse ano de 2024. Banheiros novos, bares novos, mas arena é um projeto que demora um pouco mais. Mas durante o ano vão ter muitas melhorias que a torcida vai sentir”, falou.

Presidente Maurício Ettinger falou da importância do CT para o clube (Thiago Gomes / O Liberal)

CONFIRA AS FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO CT

CT PAYSANDU FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal FOTO: Thiago Gomes / O Liberal

VEJA MAIS

Sonho realizado

O CT do clube é um marco na história do Paysandu e os torcedores marcaram presença. Um deles é o fisioterapeuta Hormillo Araújo, de 24 anos, que estava na inauguração do pórtico do CT em 2016 e acompanhou e ajudou de perto o Papão em uma festa bastante aguardada.

“É a realização de um sonho. Eu acho que desde 2016, eu vim aqui também, logo quando inauguraram o pórtico CT, a gente imaginava, como seria o local. E hoje estar aqui, depois de tanto tempo, e vendo a realização desse sonho de forma concreta, com time na Série B, é incrível. É uma esperança do Paysandu finalmente entrar onde ele sempre deveria estar, que é entre o grupo da elite do Brasil. E se Deus quiser, a gente vai subir para Série A ano que vem, e vamos estar com o CT pronto na Série A, com a estrutura boa e com o time maravilhoso”, disse.

Torcedor do Paysandu, Hormillo Araújo, marcou presença na inauguração do CT do Papão (Thiago Gomes / O Liberal)

VEJA MAIS

Uma nova fase

O torcedor falou da importância do CT para o clube e o quanto isso pode representar para o Papão nos cofres, com venda de jogadores, trabalho profissional sendo desenvolvido e estruturação do clube.

“O CT é de uma importância gigantesca. Hoje em dia os grandes clubes do Brasil, todos passam por um CT. Tanto para a gente melhorar a questão da base, quanto na questão profissional também. Acredito que o CT é um passo gigantesco para o Paysandu ter um futuro excelente. É fantástico estar aqui e presenciar tudo isso”, comentou.

Vélber foi o autor do primeiro gol no CT do Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal)

Ídolo Vélber

O evento contou com os ídolos, ex-jogadores que marcaram seus nomes na história do Paysandu e um deles é Vélber, o Risadinha, que esteve presente na maior conquista do clube em 2002, que foi o título da Copa dos Campeões, além de ter participado da campanha do Paysandu na Copa Libertadores de 2003. O ex-jogador atuou no jogo festivo e foi o autor do primeiro gol do CT e falou da importância do Paysandu na carreira, além dos benefícios que um Centro de Treinamento pode trazer ao clube.

“É um dia especial para todos nós. Quando o time dá resultado dentro de campo, como nós demos lá atrás, só tem a evoluir. Há pouco tempo subimos, graças a Deus, para a Série B e os resultados são esses. Todo mundo sabe que o futebol funciona de resultados. Isso é muito gratificante. Mas nós montamos o castelinho para que isso acontecesse. Espero que cada dia que passe as coisas melhorem mais para dentro do clube. Que Deus possa abençoar e que seja sempre essa alegria, essa felicidade aqui dentro do Paysandu”, finalizou.