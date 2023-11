Helio dos Anjos posta foto com goleiro da Ponte Preta especulado no Paysandu; atacante comenta

O técnico Helio dos Anjos, do Paysandu, usou a sua conta nas redes sociais nesta quinta-feira (29) para publicar uma foto ao lado do goleiro Caíque França, especulado para somar com o clube bicolor. A ação do técnico chamou atenção e, pelo visto, Caíque caiu no gosto da comissão técnica liderada pelo treinador. A foto aumenta os rumores de que Caíque possa vestir a camisa alviceleste em 2024.

“De hj…Melhor dia das férias…Encontro com grandes amigos da @pontepretaoficial @joseluiz.santana.353 e @caiquefranca_ e @duduempinotti Amigos, amigos para sempre!!!”, escreveu o técnico.

O goleiro Caíque França, de 28 anos, defende no momento a Ponte Preta. O arqueiro de 1,86m foi o titular da Macaca na luta para permanecer na Série B do Brasileiro. A equipe terminou a competição na 15ª colocação, com 42 pontos, três a mais que o Sampaio Corrêa, o primeiro da zona de rebaixamento. Caíque foi revelado na base do Corinthians e teve passagem pelo Oeste-SP antes de desembarcar em Campinas, terminando a segunda temporada no clube.

Em números, o goleiro teve bom aproveitamento. Foram 56 partidas divididas em Campeonato Paulista A2, Copa do Brasil e Série B. Sofreu um total de 52 gols, média de 0,93 gols por partida. Apesar do clube não confirmar, existe a expectativa de que ele esteja em um grupo de sete jogadores apalavrados.

Atacante na mira bicolor comenta postagem

Ainda na publicação, visado pelo Papão, o atacante Pablo Dyego, que também estava nesta temporada disputando a Série B pela Ponte Preta-SP, comentou na publicação deixando no ar uma mensagem enigmática.

Pablo Dyego comenta na foto do técnico Helio dos Anjos (Divulgação/Redes Sociais)

Pablo Dyego, de 29 anos, é carioca e iniciou a carreira no Fluminense, nas categorias de base. Atuou fora do país, no futebol da Suécia, Polônia, Canadá e também nos Estados Unidos. Mo Brasil atuou pelo Fluminense-RJ nas temporadas 2018 e 2019, no CRB-AL, Atlético-GO, além de Vila Nova-GO e Avaí-SC.

Nesta temporada esteve em campo 31 vezes pela Ponte Preta, foi campeão da Série A2 do Paulistão pela Macaca e balançou nas redes 11 vezes e salvou o clube campineiro a fugir do rebaixamento, marcando duas vezes na vitória por 3 a 0 diante do CRB, na última rodada do Brasileiro no último final de semana, mantendo a Macaca na Série B.

O atacante, que joga pelas extremidades, foi comandado pelo técnico Hélio dos Anjos no início da temporada e possui a confiança do treinador.