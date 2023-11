Mercado: veja quem foi pra onde

Ex-bicolores e seus novos clubes: Thiago Coelho no São Bento/SP, Rodolfo Filemon e Nenê Bonilha na Portuguesa/RJ, Kevyn e Alencar de volta ao Retrô/PE, Jorge Jiménez continua no Amazonas, Geovane no Santo André/SP,

Robert Hernandez no Carabobo da Venezuela, Stefano Pinho no Yndi Eleven dos Estados Ubidos. Não foram anunciados por clube nenhum: Bocanegra, Eltinho, Wellington Carvalho, Ronaldo Mendes, Jacy Maranhão e Nicolas Careca. Rithelly se "aposentou".

O técnico Marquinhos Santos está no América de Natal, clube que está de volta à Série D. Itamar Schulle vai treinar o "sem série" Santa Cruz/PE.

Destino de ex-azulinos

Lucas Mendes está no Botafogo-PB, Diego Guerra na Portuguesa/RJ, Kevin no CSA, Leonan e Richard Franco no Retrô/PE, Anderson Uchôa no Ypiranga/RS, Pablo Roberto no Casa Pia/Portugal, Gustavo Bochecha na Inter de Limeira, Rodriguinho no Operário/PR, Fabinho no Al Safa da Arábia Saudita, Rogério no Nacional de Manaus. Thiaguinho negocia com o Santa Cruz/PE. Lucas Marques fez apenas um jogo pelo Tombense e está com futuro incerto.

Marcelo, Diego Ivo, Evandro, Claudinei e Muriqui não foram anunciados por clube nenhum. O zagueiro Ícaro deve ser anunciado pelo Remo como recontratado, após passagem pelo Sampaio Corrêa/MA. Ícaro, titular nos últimos 10 jogos do SC na Série B, foi pedido de volta pelo técnico Ricardo Catalá.

BAIXINHAS

* Finalmente, uma contratação confirmada. Diogo Silva, que estava nas especulações, é ótima aquisição do Paysandu. O goleiro de 37 anos fez sucesso por onde passou, especialmente no CRB, seu último clube. Concorrente à altura para Matheus Nogueira.

* O Remo mantém o silêncio, mas o mercado não mordaça. Vem do Sampaio Corrêa a notícia sobre o artilheiro Ytalo para o Leão Azul, depois de 13 gols em 31 jogos na Série B. Volta do zagueiro Ícaro, que também estava no Sampaio, é só uma questão de confirmação.

* Por que ficou difícil a volta de Mário Sérgio para o Papão? Além de o grupo empresarial exigir que o Paysandu compre parte dos direitos econômicos, o atleta exigiu aumento salarial de 300%. Hoje termina o contrato do artilheiro com o clube bicolor.

* Ano eleitoral pesa contra Vinícius. Para descartá-lo ao final do Parazão, o Remo está considerando, entre outros fatores, que o goleiro vai se dividir entre o futebol e a campanha política.

* Castro, volante que se destacou no Águia, campeão paraense, foi titular da Ponte Preta nas últimas rodadas da Série B, e havia entrado nos dois jogos anteriores. Ganhou mercado no futebol paulista para 2024.

* Vigiense Henrique, 21 anos, terá oportunidades para herdar a vaga de Anderson Uchôa no Leão. O volante já foi titular no final da trajetória azulina na Série C e ganhou rasgados elogios de Ricardo Catalá.

* Tão logo surgiu a especulação do nome do ex-remista Brenner, o Paysandu tratou de descartá-lo. O centroavante engatilhado no Papão é Nícolas, ídolo bicolor que estava no Ceará.

* Yago Hass, Wander Martins, Caíque Oliveira, Marlon, Wesley, Paulo Henrique, Elvis Ogbe (nigeriano), Jhonnatan, Tiago, Jayme e Pedrinho. Com tantas contratações, está tomando forma a nova Tuna, do técnico Júlio César Nunes.