Em apresentação do CT, vice do Paysandu diz que clube já acertou com três jogadores

Na apresentação oficial do Centro de Treinamento do Paysandu à imprensa, realizada nesta quarta-feira (29), o assunto mais discutido foram as contratações do elenco bicolor para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, o vice-presidente bicolor, Roger Aguilera, disse que o Papão já está acertado com três jogadores para a próxima temporada. No entanto, os nomes ainda não serão anunciados.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

"Temos, no momento, contrato fechado com três jogadores, mas estamos esperando chegar a seis para poder anunciar. Se tudo der certo, queremos fazer isso até sábado (2), para dar o pontapé inicial no nosso CT", disse Roger.

VEJA MAIS

Depois de sete anos em obras, o Paysandu vai inaugurar, neste sábado, o primeiro campo do Centro de Treinamentos Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém. No evento, que será aberto à torcida bicolor, haverá uma partida amistosa, entre os ex-jogadores do Papão que disputaram a Copa Libertadores de 2003, assim como atrações musicais.

Outros detalhes

Roger também se posicionou sobre a possível renovação com o centroavante Mário Sérgio, artilheiro da equipe na temporada. Segundo o vice bicolor, a negociação com o jogador não é tratada como prioridade pelo clube e, caso demore a avançar, vai ser dada como encerrada.

"O Mário Sérgio é um jogador do Mirassol. O que podemos fazer é tentar ampliar o contrato de empréstimo dele conosco. A questão é que o mercado é dinâmico. A gente faz uma lista de jogadores por posição e elegemos uma ordem de prioridade. Caso a negociação com um desses atletas demore para andar, partimos para o próximo da lista", explicou.

Roger finalizou dizendo que o Paysandu pretende, para o início da temporada de 2024, contratar 16 jogadores. O restante do elenco deve ser completado com atletas que disputaram a atual temporada e renovaram contrato, além de jovens da base.