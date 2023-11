Campeão da Série B pelo Vitória-BA, Rodrigo Andrade comenta acesso do Paysandu: ‘chorei em casa’

A camisa pode ser rubro-negra, mas o coração é alviceleste. É assim que vive o volante do Vitória-BA Rodrigo Andrade. Revelado nas categorias de base do Paysandu, o jogador disse que se emocionou com o acesso do Papão à Série B do Brasileirão, alcançado no mês passado. Ele conta que a emoção de ver o Bicola voltando à Segunda Divisão foi quase a mesma sentida quando conquistou o título brasileiro da Segundona, pelo Leão da Barra.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

"É o clube da minha vida, que me deu oportunidade e desde pequeno eu torço. Quando subiu, chorei muito em casa. Aquilo que vive dentro do clube não é qualquer coisa. Quero que o Paysandu se desenvolva mais, que suba pra Série A. Fico muito feliz com o que acontece em Belém, pela estrutura, pelo centro de treinamento. Do Paysandu eu só tenho gratidão", disse Rodrigo em entrevista à TV Liberal.

VEJA MAIS

O volante de 26 anos foi peça importante do Vitória-BA, campeão da Série B de 2023. Nesta temporada, o jogador atuou em 38 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

Retorno ao Papão?

Rodrigo Andrade jogou profissionalmente pelo Paysandu por duas temporadas - 2016 e 2017 - quando o clube disputava a Série B do Brasileirão. Nesse período, o jogador atuou em 67 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências.

Questionado sobre se gostaria de voltar ao Papão, Rodrigo foi enfático em dizer que esse momento ainda não chegou. Segundo ele, há o desejo de voltar a Belém, mas no futuro. Agora, o volante analisa propostas das séries A e B do Brasileirão.

"Ia ficar muito feliz de voltar pra Belém, mas não sei se é o momento. É um pouco difícil de voltar agora. Mas também, quando voltar, não quero voltar velho, pra fazer o último jogo pelo clube. Quero voltar pra ajudar a conquistar grandes coisas", finalizou.