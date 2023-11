Remo, Paysandu e Águia preveem possíveis adversários da Copa do Brasil 2024

Com o Campeonato Brasileiro chegando ao fim, Águia, Clube do Remo e Paysandu, os paraenses classificados para a Copa do Brasil de 2024, já podem fazer previsões de quais seriam seus possíveis adversários na competição. A primeira fase do torneio nacional é disputada em jogos únicos, sem ida e volta.

Copa do Brasil: veja possíveis adversários de Remo, Paysandu e Águia



CLUBE DO REMO

(Pote B x Pote F) – Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Anápolis-GO, Iguatu-CE e Athletic-MG

PAYSANDU

(Pote C x Pote G) – Nova Venécia-ES, Maranhão-MA, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Vila Nova-MG, Ji Paraná-RO e Real Brasília-DF.

ÁGUIA DE MARABÁ

(Pote E x Pote A) – Corinthians, Fortaleza, América-MG, Internacional, Bahia, Atlético-GO, Cruzeiro, Cuiabá, Coritiba e Vasco.

Conforme o calendário base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio deve começar no dia 21 de fevereiro e vai até 10 de novembro.

Quais times vão jogar a Copa do Brasil 2024?

Rio Branco (campeão estadual)

Humaitá (vice-campeão estadual)

CRB (campeão estadual)

ASA (vice-campeão estadual)

Murici (vencedor da seletiva estadual)

Trem (campeão estadual)

Independente (vice-campeão estadual)

Amazonas (campeão estadual)

Manauara (vice-campeão estadual)

Bahia (campeão estadual)

Jacuipense (vice-campeão estadual)

Itabuna (3° colocado estadual)

Vitória (campeão da Série B do Brasileirão)

Fortaleza (campeão estadual)

Ceará (campeão da Copa do Nordeste)

Iguatu (3° colocado estadual)

Ferroviário (vice-campeão da Copa Fares Lopes)

Real Brasília (campeão estadual)

Brasiliense (vice-campeão estadual)

Real Noroeste (campeão estadual)

Nova Venécia (vice-campeão estadual)

Atlético-GO (campeão estadual)

Goiás (campeão da Copa Verde)

Aparecidense (3ª colocada estadual)

Anápolis (4° colocado estadual)

Maranhão (campeão estadual)

Moto Club (vice-campeão estadual)

Sampaio Corrêa (3° colocado estadual)

Cuiabá (campeão estadual)

União Rondonópolis (vice-campeão estadual)

Operário VG (vice-campeão da Copa FMF)

Costa Rica (campeão estadual)

Operário (vice-campeão estadual)

Atlético-MG (campeão estadual)

América (vice-campeão estadual)

Athletic (3° colocado estadual)

Cruzeiro (4° colocado estadual)

Tombense (campeão do Troféu Inconfidência)

Villa Nova (vice-campeão do Troféu Inconfidência)

Águia de Marabá (campeão estadual)

Remo (vice-campeão estadual)

Paysandu (3° colocado estadual)

Treze (campeão estadual)

Sousa (vice-campeão estadual)

Athletico (campeão estadual)

FC Cascavel (vice-campeão estadual)

Operário (3° colocado estadual)

Maringá (4° colocado estadual)

Coritiba (5° colocado estadual)

Sport (campeão estadual)

Retrô (vice-campeão estadual)

Petrolina (3° colocado estadual)

River (campeão estadual)

Fluminense (vice-campeão estadual)

Fluminense (campeão estadual)

Flamengo (vice-campeão estadual)

Vasco (3° colocado estadual)

Volta Redonda (4° colocado estadual)

Botafogo (campeão da Taça Rio)

Olaria (vice-campeão da Copa Rio)

Audax Rio (vice-campeão da Taça Rio)

Nova Iguaçu (semifinalista da Taça Rio)

Portuguesa (semifinalista da Taça Rio)

América (campeão estadual)

ABC (vice-campeão estadual)

Grêmio (campeão estadual)

Caxias (vice-campeão estadual)

Internacional (3° colocado estadual)

Ypiranga (4° colocado estadual)

Juventude (5º colocado estadual)

São Luiz (campeão da Copa FGF)

Porto Velho (campeão estadual)

Ji-Paraná (vice-campeão estadual)

São Raimundo (campeão estadual)

GAS (vice-campeão estadual)

Criciúma (campeão estadual)

Brusque (vice-campeão estadual)

Marcílio Dias (campeão da Copa Santa Catarina)

Palmeiras (campeão estadual)

Água Santa (vice-campeão estadual)

Red Bull Bragantino (3° colocado estadual)

Ituano (4° colocado estadual)

São Bernardo (campeão da Taça Independência)

Portuguesa Santista (campeã da Copa Paulista)

São Paulo (campeão da Copa do Brasil)

Corinthians (7º colocado do estadual)

Botafogo-SP (8º colocado estadual)

Itabaiana (campeão estadual)

Confiança (vice-campeão estadual)

Tocantinópolis (campeão estadual)

Capital (vice-campeão estadual)