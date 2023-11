‘Não pensando nisso no momento’, diz Mário Sérgio sobre renovação com o Paysandu

A passagem do atacante Mário Sérgio pelo Paysandu pode ter um final em breve. O jogador, que está em Belém por empréstimo do Mirassol-SP, ainda não renovou contrato com o clube bicolor. A informação foi confirmada pelo próprio atleta nesta terça-feira (28), em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal.

"Meus representantes que estão resolvendo essa questão. Por enquanto estou na Bahia, minha terra, de férias, não pensando nisso no momento. Só sei que o meu contrato com o Paysandu termina no final do mês", disse o jogador.

Em entrevista concedida em outubro, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que era interesse do clube a renovação de contrato com Mário Sérgio. No entanto, tudo dependeria das negociações com o Mirassol-SP - relativas ao passe do jogador - e com o próprio atleta - acerca de bases salariais.

O Papão segue no mercado de transferências, mas ainda não anunciou nenhum reforço para a próxima temporada. Além das novas contratações, o Bicola ainda não se posicionou sobre renovações contratuais com jogadores que estiveram no elenco do ano passado.

Mário Sérgio foi o artilheiro do Paysandu na temporada. Com a camisa bicolor, o jogador atuou em 44 partidas e marcou 22 gols, ajudando a equipe a conquistar o acesso à Série B do Brasileirão no final da temporada.

O bom desempenho diante da meta rendeu ao atacante um prêmio individual na Série C. O atacante foi escolhido para integrar a seleção de melhores jogadores da Terceirona de 2023. Além dele, o goleiro Matheus Nogueira e o meia Robinho integraram o time.