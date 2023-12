Em jogo festivo, Vélber marca o primeiro gol do CT do Paysandu; vídeo

O Paysandu inaugurou o primeiro campo do CT Raul Aguilera neste sábado (2), no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. Em jogo festivo entre ex-jogadores e ídolos do Paysandu contra colaboradores e sócios do clube, a equipe dos ex-atletas marcou pela primeira vez no CT com Velber, o Risadinha.

A equipe de ex-atletas do Papão contou com os goleiros Ronaldo e Marcão. Na linha tuaram Rodrigo, Tinho, Cláudio Gaviçao, Albertinho, Balão, Vandick, Sandro Goiano, Vanderson, além de Vélber, Robgol, Lecheva, Sérgio e Rodrigo. No fim, a equipe de ex-atletas venceu o jogo festivo por 6 a 4.