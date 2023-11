Cotado para retornar ao Paysandu, atacante Nicolas posta foto em férias com ex-Papão em Miami

O Paysandu trabalha para poder “repatriar” o atacante Nicolas, que atualmente pertence ao Ceará-CE. Com o término da Série B do campeonato Brasileiro na semana passada, o jogador desfruta das férias em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do zagueiro paraense Victor Oliveira, que já defendeu o Paysandu em 2019, com quem tem uma amizade desde os tempos de Papão.

Nas redes sociais, os dois jogadores aparecem em Miami, curtindo as férias de fim de temporada. Os dois jogaram juntos no Paysandu em 2019. Nicolas seguiu no Papão até 2021 até acertar com a equipe do Goiás-GO, já Victor Oliveira rodou o país e atuou pelo Figueirense-SC, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE, Barra-SC e atualmente defende a equipe do Rajpracha, da Tailândia.

Nicolas, de 34 anos, não teve uma temporada muito boa com a camisa do Ceará. O jogador realizou 31 partidas no ano e balançou as redes apenas três vezes e foi bastante questionado pela torcida do Vozão.O atacante foi procurado nesta temporada pelo Paysandu, para retornar ao clube, quando ainda estava no Goiás, porém, o destino do jogador foi o Ceará. Com o término da Série B do Brasileiro e com o Paysandu disputando a competição no ano que vem, o jogador entrou no radar do Papão e as negociações segue para que ele retorne ao clube alviceleste após três temporadas, por onde teve números expressivos e ganhou status de ídolo.

Nicolas quase retornou ao Paysandu este ano (Jorge Luiz / Paysandu)

Com a camisa do Paysandu, Nicolas ganhou a admiração do torcedor sendo decisivo em clássicos e fazendo a alegria da galera com gols. Foram 103 jogos pelo Papão, 102 como titular, além de 37 gols e dois títulos estaduais, além de oito gols marcados em clássicos diante do Remo.