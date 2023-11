Uniforme do Paysandu de 2024 será apresentado à torcida no dia 7 de dezembro; saiba mais

O Paysandu já definiu a data de lançamento do novo uniforme para a temporada de 2024. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor, a camisa de jogo do próximo ano será apresentada à torcida no dia 7 de dezembro. O desfile de divulgação deve ocorrer em uma cervejaria de Belém.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Conforme a fonte, a tendência é que os uniformes estejam disponíveis para a venda nas Lojas Lobo já no dia seguinte. Ainda não há informações de quanto as camisas devem custar.

VEJA MAIS

Segundo apuração da reportagem, os uniformes de 2024 serão parecidos com os utilizados durante a temporada de 2023. A camisa será listrada, mantendo o mesmo tom de azul-celeste do último uniforme. Haverá, no entanto, uma pequena mudança nas mangas e na gola.

A temporada de 2024 será cheia para o Papão. No primeiro semestre, o time bicolor terá pela frente as disputas do Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. No segundo semestre, o clube começa a luta na Série B do Brasileirão, competição que não disputa há seis temporadas.