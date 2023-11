Jacy Maranhão se despede do Paysandu: 'Conquistamos juntos o objetivo do clube'

O volante Jacy Maranhão, 26 anos, usou as redes sociais para se despedir do Paysandu nesta quinta-feira (30). O jogador exaltou a torcida bicolor e destacou os objetivos alcançados no Papão.

“Propósito cumprido! Conquistamos juntos o objetivo do clube: o tão sonhado acesso a série B. Serei sempre grato pela oportunidade em ter vestido essa camisa e por todos os momentos que vivi. Hoje me desligo como atleta, mas continuo na torcida, para que o Paysandu e o futebol paraense estejam sempre no alto nível do futebol brasileiro. O Paysandu fica, a gente segue. E a gratidão pelo clube sempre permanece!”, escreveu o jogador.

Pelo Paysandu, Jacy Maranhão disputou 18 jogos e esteve presente na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro e fez gol importante na campanha do acesso bicolor. O jogador chegou ao Papão em maio de 2023 por empréstimo do Cascavel (PR).