Lateral campeão pelo Remo e que conquistou acesso com o Paysandu fecha com clube paulista

Os campeonatos estaduais estão próximo do início e os clubes buscam opções no mercado para reforçar seus elencos. O Santo André-SP, clube que irá disputar a elite do futebol paulista, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes, com passagens pelo Remo e também do Paysandu.

Igor Fernandes, de 31 anus, foi anunciado pelo Ramalhão nas redes sociais do clube paulista. O jogador estava no Paysandu nesta temporada e retorna ao clube do ABC. Igor Fernandes estava atuando pelo Paysandu neste ano, onde disputou 18 jogos com a camisa do Papão. Pelo clube paraense o lateral conquistou o acesso à Série B do campeonato Brasileiro.

Igor Fernandes pelo Papão nesta temporada (Márcio Melo/Paysandu)

Além do Paysandu, Igor Fernandes defendeu também o Remo, na temporada 2021. O jogador foi contratado pelo Leão para atuar na Série B, mas acabou sendo rebaixado com o clube azulino ao final da temporada. Igor realizou 30 partidas com a camisa do Leão Azul e não passou em branco pelo clube, já que levantou a taça de Copa Verde de 2021, única conquista do Remo na competição regional.

Igor Fernandes pelo Remo em 2021 (Samara Miranda / Remo)

O lateral-esquerdo iniciou a carreira no Corinthians-SP, teve passagens pelo Sport-PE, Grêmio Nocorizontino-SP, ABC-RN, Avaí-SC, CSA-AL, Ferroviária-SP, além de São Bernardo-SP, Água Santa-SP e Aimoré-RS.

A estreia do Santo André no Campeonato Paulista será no dia 21 de janeiro, diante do São Paulo, no Morumbi.