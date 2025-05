Cléber Xavier estreia no comando do Santos diante do CRB e tenta afastar a crise

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Santos inicia sua jornada na terceira fase da Copa do Brasil de olho na reabilitação. Para isso, a equipe da Baixada acionou Cléber Xavier, auxiliar de Tite por 24 anos, que estreia como treinador diante do CRB, nesta quinta-feira, às 18h, na Vila Belmiro, sob desconfiança e pressão da torcida santista.

Cléber Xavier é o terceiro nome a comandar o Santos na atual temporada. Curiosamente, o último encontro com o time alagoano - derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro - marcou a melancólica despedida de Fábio Carille do comando da equipe alvinegra após a conquista do acesso e do título da Série B nacional em 2024. De lá para cá, sob a liderança do português Pedro Caixinha, o Santos chegou às semifinais do Campeonato Paulista e não conseguiu embalar nas primeiras rodadas do Brasileiro, o que culminou na demissão do treinador.

A torcida chegou a acreditar na reação santista quando o interino César Sampaio assumiu, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, mas seguiram-se derrotas para o São Paulo e o Red Bull Bragantino, que deixaram a equipe em 19ª lugar no Brasileiro, com uma vitória, um empate e quatro derrotas na competição.

"O mundo real é a estreia do Santos na Copa do Brasil. É o nosso primeiro objetivo e, a partir de sexta-feira, a gente começa a pensar no objetivo que é sair desta situação no Campeonato Brasileiro", afirmou Xavier, nesta quarta-feira, em sua apresentação como treinador do Santos. "A gente vai trabalhar, jogo a jogo, para sair desta situação. Eu já passei por isso em outros clubes. Tentar levantar, buscar uma forma de jogar e buscar os resultados para, a partir daí, formar uma equipe com esses atletas."

O problema, porém, é a dificuldade de contar com todo o elenco, já que as lesões têm atormentado o Santos. Diante do conjunto alagoano, o novo comandante ainda não poderá contar com Neymar, o principal jogador da equipe, que se recupera de outra lesão na coxa esquerda. Soteldo, Barreal, Gabriel Bontempo e Thaciano também estão entregues ao departamento médico e, portanto, fora de combate.

Assim, Cléber Xavier deverá manter a base da equipe que foi derrotada para o Red Bull Bragantino, no último domingo, pelo Brasileiro. O treinador, porém, espera uma outra postura dos seus atletas em campo. "Quero um time protagonista, que domina, propositivo, isso é inegociável", advertiu.

O CRB, por sua vez, começou a Série B de forma arrasadora, com três vitórias, mas caiu para a sexta posição após perder para o Athletico-PR e empatar com o Paysandu. O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o lateral-direito Hayner, emprestado pelo Santos, mas terá o retorno do zagueiro Segovia para tentar segurar os anfitriões.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X CRB

SANTOS - Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier.

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Fernando Henrique, Gegê e Danielzinho; Breno Herculano e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).