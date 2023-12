Com oito opções, Remo lança novos planos de sócio-torcedor; veja os valores

O Remo lançará amanhã (21), os novos planos de sócio-torcedor, com uma festa para os torcedores, a partir das 19h, na Casa de Show Barka, com sorteio de prêmios, porém, os novos planos já foram disponibilizados no site do Programa Nação Azul.

São oito categorias de sócios-torcedores para a temporada 2024, porém, com um deles não tendo acesso aos jogos do Remo como mandante.

Veja os planos, vantagens e preços

PLANO MAIOR DO NORTE

Carteirinha personalizada, acesso livre a todos os jogos como mandante no setor de cadeiras. Desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual: R$1.800 ou 12x de R$150

PLANO CLUBE DE TODOS

Carteirinha personalizada, desconto de 10% em produtos oficiais; rede de vantagens, participação em sorteios e promoções e sem acesso ao estádio.

Valor - Plano anual: R$180 ou 12x de 15

PLANO FERINHA

Carteirinha personalizada, entrada livre no estádio quando o Remo for mandante, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens, participação em sorteios e promoções. Plano válido para crianças até 12 anos.

Valor – Plano anual R$240 ou 12x de R$20

PLANO LEÃO AZUL

Carteirinha personalizada, desconto de 50% no valor do ingresso de arquibancada, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual R$360 ou 12x R$30.

PLANO SÓCIO REI - AVENIDA 25

Carteirinha personalizada, acesso livre a todos os jogos do Remo como mandante na arquibancada da Avenida 25, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual R$960 ou 12x R$80

PLANO SÓCIO REI - AVENIDA ALMIRANTE BARROSO

Carteirinha personalizada, acesso livre a todos os jogos do Remo como mandante na arquibancada da Avenida Almirante Barroso, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual R$960 ou 12x R$80

PLANO MAIS QUERIDO – AVENIDA 25

Carteirinha personalizada, acesso livre a todos os jogos do Remo como mandante na arquibancada da Avenida 25 e para o setor de cadeiras do novo Mangueirão, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual R$1.200 ou 12x R$100

PLANO MAIS QUERIDO – AVENIDA ALMIRANTE BARROSO

Carteirinha personalizada, acesso livre a todos os jogos do Remo como mandante na arquibancada da Avenida Almirante Barroso e para o setor de cadeiras do novo Mangueirão, desconto de 10% em produtos oficiais, rede de vantagens e participação em sorteios e promoções.

Valor – Plano anual R$1.200 ou 12x R$100

Como ser sócio-torcedor do Leão?

Os novos planos podem serem feitos pelos torcedores através do site , no evento de lançamento nesta quinta-feira (21), além da sede do Nação Azul, que fica na Sede Social do Remo, no bairro de Nazaré, em Belém. Mais informações (91) 99385-9793 - (91) 3116-2713.