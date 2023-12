Santa Rosa deve disputar partida amistosa contra o Remo antes da estreia no Parazão

O Santa Rosa, vice-campeão da Segundinha de 2023, deve disputar uma partida amistosa contra o Remo uma semana antes da estreia do Campeonato Paraense 2024.

Ao Núcleo de Esportes de O Liberal foi informado que o Santinha foi procurado pelo clube azulino para a realização de um amistoso de pré-temporada. Segundo informou a fonte, a partida deve ser realizada no estádio Baenão, aberta ao público, uma semana antes do início do Parazão. Apesar disso, o Leão disse desconhecer a proposta.

No retorno ao Parazão, o Santa Rosa irá estrear contra o Paysandu, no dia 20 de janeiro, no Mangueirão. Já o Remo, entrará em campo no dia 21 de janeiro, para encarar o Canaã, também no Mangueirão, às 16h. A partida marca o início de uma nova era para o Leão, que almeja conquistas expressivas na temporada 2024.

Catalá aprova

Apesar de oficialmente o Remo negar a realização do amistoso, o técnico Ricardo Catalá manifestou interesse em jogar contra um adversário de Belém na semana anterior a abertura do palavrão. A declaração foi dada nesta quarta-feira (20), em entrevista coletiva concedida no estádio Baenão, em Belém.

"Sim [para a realização de um amistoso]. Se possível nos dias 13 ou 14 de janeiro. Mas tudo depende do adversário. Não vou viajar 3 ou 4 horas de ônibus para desgastar jogador. Claro que queria fazer mais jogos, mas não é a realidade aqui hoje. A minha ideia é fazer um jogo, rodando todo mundo, controlando carga. Não quero perder um jogador por lesão", explicou.

Parazão 2024

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu a composição dos grupos da primeira fase do Parazão 2024. Os 12 clubes classificados para a edição de número 116 do torneio, foram divididos em três grupos de quatro membros.

De acordo com o regulamento da competição, cada equipe enfrentará os clubes das outras chaves, totalizando oito rodadas. Os oito mais bem colocados na classificação geral avançam para as quartas de final, que será disputada em formato de ida e volta.

Grupo A: Águia de Marabá, Canaã, Bragantino e Castanhal

Grupo B: Clube do Remo, Cametá, Caeté e Santa Rosa

Grupo C: Paysandu, São Francisco, Tapajós e Tuna