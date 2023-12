Santa Rosa apresenta técnico Rodrigo Reis e anuncia local da pré-temporada 2024

O Departamento de Futebol do Santa Rosa segue fazendo investimentos rumo à temporada de 2024. O atual vice-campeão da Segundinha fechou recentemente a contratação do treinador Rodrigo Reis. O ex-defensor conquistou o acesso à elite do Parazão em 2022 com o Cametá e neste ano tem o desafio de disputar a divisão principal do Campeonato Paraense.

Rodrigo Reis tem 37 anos e possui ampla rodagem no futebol paraense. Começou no Remo, em 2006, passando também por Bonsucesso-RJ, River Plate-SE, Cametá, Bragantino, São Francisco e Castanhal. Em 2020 se aposentou dos gramados e passou a investir na carreira de técnico, tendo sido auxiliar de Arthur Oliveira e Josué Teixeira, antes de assumir o Cametá.

"Para mim é uma honra muito grande ter recebido a ligação da diretoria do Santinha. Não pensei duas vezes em aceitar esse desafio nesse ano de 2024, quando o Santinha faz 100 anos. Então, eu me sinto muito motivado em estar junto do Santinha e fazer, se Deus quiser, uma grande história em campo", disse.

Sobre a preparação do time, o novo técnico deixou claro que o elenco já está em fase de montagem. "Eu estou em contato com o Departamento de Futebol e juntos estamos procurando alguns atletas, já que o campeonato deve começar no início de janeiro". O novo comandante já definiu, junto à diretoria, o local da pré-temporada, que será realizada em Marapanim.