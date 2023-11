Destaque do Santa Rosa, meia Adauto pode assinar com o Remo para o Parazão

Após o sucesso do Santa Rosa na disputa do Parazão B1, que culminou com o acesso ao Campeonato Paraense de 2024, vários jogadores do elenco estão na mira de outros clubes. Dessa vez, o meia Adauto, 29 anos, é o nome especulado para somar com o Leão Azul para a temporada 2024.

Adauto, além de ter sido um dos destaques do Santa Rosa, com passagens pelo Carajás e Amazonas, foi peça importante na conquista do Parazão pelo Águia de Marabá. O meia foi titular em quase todos os jogos da campanha do título do Azulão.

Durante passagem pelo Santa Rosa, foram 10 jogos, quatro gols e cinco assistências. Já pelo Águia, somando as duas passagens, em 2022 e 2023, o jogador teve 35 jogos disputados e três gols marcados.

No currículo, Adauto soma três acessos da série B para a série A do Campeonato Paraense com Carajás, Amazonas e Santa Rosa.

O Remo deverá anunciar, em breve, os primeiros reforços para a temporada de 2024. Até o momento, o Leão não tem nenhum novo jogador confirmado para o próximo ano, mas vários nomes de reforços estão sendo ventilados nos bastidores do clube.