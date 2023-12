Presidente do Paysandu mira casa cheia no Mangueirão na estreia do Parazão 2024, contra o Santa Rosa

Sob clima festivo e grande público, o Paysandu decidiu que pretende estrear no Parazão 2024 jogando no Mangueirão. A intenção de utilizar a principal praça esportiva do Pará na abertura do estadual, contra o Santa Rosa, foi confirmada pelo presidente Maurício Ettinger durante a festa de lançamento os novos uniformes bicolores, realizada em uma cervejaria na noite de quinta-feira (7). A mudança, porém, precisa ser oficializada junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), administradora do estádio, e FPF.

"A gente não consultou a Seel ainda, mas a ideia é jogar lá. Se estiver livre, vamos jogar no Mangueirão porque a gente quer um público cheio, lotado. Vamos ver se a gente consegue fazer o que a gente fez no quadrangular [da Série C]", explicou Ettinger, referindo-se aos recordes de público contra Botafogo-PB e Amazonas, quando chegou à casa dos 49 mil pagantes.

VEJA MAIS

A ambição alviceleste é ter casa cheia mesmo diante do modesto Santa Rosa, atual vice-campeão da Segunda Divisão do Paraense - acesso confirmado em outubro passado. O objetivo é aproveitar o engajamento da torcida pelo recente retorno à Série B, já que o adversário, em si, não projeta grande apelo.

"Primeiro jogo todo mundo ansioso para ver o Paysandu jogando, ver as novas contratações. Todo ano que a gente tem estreado no Campeonato Paraense temos lotado a Curuzu, praticamente. Estamos acreditando que agora, na Série B, vamos ter um público muito bom, por isso a gente vai fazer no Mangueirão", justificou o mandatário alviceleste.

A Federação Paraense de Futebol já definiu a divisão dos grupos e os confrontos das oito rodadas da primeira fase do torneio, mas ainda vai divulgar a tabela detalhada, com datas, horários e locais dos jogos. As partidas da primeira rodada deverão ser disputadas no final de semana dos dias 20 e 21 de janeiro.