Paysandu anuncia venda de títulos de sócio-remido; valores serão destinados às obras no CT

O Paysandu lançou nesta terça-feira (19) a reintegração da venda de 200 títulos de sócios remidos, no valor de R$ 5 mil cada. O montante total arrecadado com as vendas será integralmente destinado ao Centro de Treinamento Raul Aguilera, que está em fase de ampliação das obras.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Os interessados podem adquirir os documentos na secretaria da Sede Social do clube, localizada na avenida Nazaré. As opções de pagamento incluem dinheiro, débito e PIX. Além disso, o torcedor pode optar pelo pagamento no cartão de crédito ou boleto, com a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, sendo o valor alterado para R$ 5,5 mil nessa modalidade.

VEJA MAIS

Ao adquirir o título de sócio remido, o associado tem o direito de participar das eleições presidenciais do clube, bem como se candidatar aos pleitos, desde que esteja conforme as regras e prazos estatutários. Além disso, o sócio remido usufrui de descontos na compra de ingressos para jogos e nas escolinhas do clube, que englobam as modalidades de futsal, basquete e vôlei.

Mauricio Ettinger, presidente do Paysandu, destacou: “O sócio remido foi criado para continuarmos investindo firmemente nas obras do CT em 2024. Vamos seguir com as obras estruturais, iniciar a construção do vestiário, banheiro definitivo e uma academia para atender todo o elenco do Paysandu. Contamos sempre com a força da Fiel Bicolor para a conclusão do nosso tão sonhado CT”.

A estrutura

O Centro de Treinamento Raul Aguilera foi oficialmente inaugurado no dia 2 de dezembro. Apesar disso, a previsão para que todo o projeto saia do papel é distante. Segundo diretor do CT, André Martha Tavares, a obra deve ser completa daqui a quatro ou cinco anos, com custo total entre 10 e 15 milhões de reais.

Apesar do clube não estar disposto em contribuir para as obras no CT, mesmo com orçamento de R$ 70 milhões em 2024, o presidente Ettinger planeja um avanço das obras já no próximo ano. Segundo ele, a ideia da direção do clube é entregar o segundo campo de jogo em março e, a partir de então, construir edificações complementares ao terreno de jogo.