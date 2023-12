TJD-PA anula partida entre Tuna e Cabanos no Sub-17 e Paysandu avança às semifinais da competição

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) decidiu na última segunda-feira (19) anular a partida entre Tuna e Cabanos, pelo Campeonato Paraense Sub-17. Com a anulação, a Gloriosa, que havia se classificado às semifinais do torneio, foi eliminada. Quem ficou com a vaga foi o Paysandu, clube melhor colocado depois da Águia Guerreira, que havia pedido a impugnação do jogo na Justiça Desportiva.

Na decisão do TJD, os magistrados entenderam que houve claros indícios de manipulação no resultado do jogo entre Tuna e Cabanos, pela última rodada da segunda fase do torneio. A partida, realizada no dia 29 de novembro, a Gloriosa venceu por 11 a 0 e desclassificou o Paysandu da competição.

No entanto, logo após a partida, membros do Cabanos deixaram claro que "entregaram" o resultado para o adversário. Prints de conversas de celular afirmaram que o clube favoreceu, propositalmente, a classificação da Tuna. As manifestações estão no perfil do Instagram do Corinthians Marambaia, clube amador de Belém que cede jogadores ao Cabanos. Em um grupo de WhatsApp, um funcionário da entidade avisa aos responsáveis dos jogadores que o jogo havia sido "entregado". Além disso, há três dias, a equipe fez um post sobre o final do Parazão Sub-17 e disse que "escolheu" quem iria passar de fase.

Dada essas provas, a Justiça Desportiva decidiu anular a partida entre Tuna e Cabanos. Dessa forma, os pontos conquistados pela Lusa, que seriam fundamentais para a classificação, foram retirados, e o Paysandu, clube melhor colocado, garantiu a vaga nas semifinais.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não se pronunciou sobre o caso, mas deve divulgar a nova tabela da competição em breve. O Papão, agora semifinalista, encara o Castanhal, líder do Grupo A da competição.

Tuna questiona decisão

Logo após a decisão, o departamento jurídico da Tuna Luso se posicionou contrário ao entendimento dos magistrados. Segundo a advogada Victória Branco, a Gloriosa deve recorrer da sentença seja no pleno do TJD ou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Vamos fazer o possível e impossível para reverter algo como essa decisão, que é totalmente incabível. Nós sabemos que a anulação de uma partida não é uma prática comum no mundo do futebol, justamente por conta do princípio da estabilidade das competições. Inclusive reforço que vários jogos nos quais foram comprovadas manipulações dos resultados não foram anulados. É lamentável vivenciar uma decisão dessa, no qual o clube que menos deveria sofrer com esse processo ser o maior penalizado", explicou.