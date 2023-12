Santa Rosa Sub-17 elimina do Remo e está na final do Campeonato Paraense

O Santa Rosa vai para sua segunda decisão de título em 2023. A equipe Sub-17 está na final do Campeonato Paraense Sub-17, após marcar no placar de 1x0, diante do Clube do Remo, no estádio Araujão, em Marapanim, nesta sexta-feira (08). Kaique foi o responsável por assinalar o único gol da partida.

A equipe majoritariamente de garotos da região de Marapanim e redondezas, está na final da competição. Porém, agora espera o resultado dos dois jogos entre Tuna Luso x Castanhal, que ainda não tem data para ocorrer porque essa chave está paralisada, em decorrências de denúncias do Paysandu.

Está é a segunda vez que o Santa Rosa vence o Remo na competição. Na primeira fase, o placar também foi de 1x0, dentro de casa. Quem estava na arquibancada do Araujão é o novo treinador da equipe principal: Rodrigo Reis. O técnico recém contratado, aproveitou para conhecer um pouco dos jovens talentos revelados pelo Santa Rosa.

“Primeiramente eu queria parabenizar essa garotada por estar fazendo história. Esse é o primeiro ano na base e já está em uma final de Campeonato Paraense em busca de uma vaga na Copa do Brasil Sub-17, dando destaque nacionalmente para o time. Foi um jogo muito truncado onde garotos foram muito bem aplicados em cada dividida, cada bola. Gostei muito de ver os garotos atuando e mostrando dedicação. Espero poder estar contando pelo menos com um atleta para gente avaliar e quem sabe no futuro está estar vestindo a camisa do Santinha profissional”, disse Rodrigo Reis.

Vale lembrar, que este ano a equipe principal do Santa Rosa conquistou o acesso à elite do futebol paraense. A estreia no Parazão 2024, será contra o Paysandu, no estádio Mangueirão.