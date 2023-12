TJD-PA define data de julgamento que pode anular partida entre Tuna e Cabanos pelo Sub-17

O Tribunal de Justiça do Pará (TJD-PA) marcou o julgamento que pode determinar a anulação da partida entre Tuna Luso e Cabanos, pelo Campeonato Paraense Sub-17. Segundo o TJD, o processo deve ser analisado na segunda-feira (18), às 17h. Dependendo da decisão da corte, os rumos do torneio podem ser alterados.

O pedido de impugnação do jogo foi feito pelo Paysandu que acusa o Cabanos de manipular a partida contra a Tuna Luso, pela última rodada da segunda fase do torneio, que ocorreu no dia 29 de novembro. Na ocasião, a Gloriosa venceu o jogo por 11 a 0 e desclassificou o Paysandu da competição.

Logo após a partida, membros do Cabanos deixaram claro que "entregaram" o resultado para o adversário. O Núcleo de Esportes de O Liberal recebeu prints de conversas de celular que afirmam que o clube favoreceu, propositalmente, a classificação da Tuna. Além disso, a reportagem foi atrás de publicações do clube nas redes sociais e verificou que há um posicionamento oficial sobre o caso.

As manifestações estão no perfil do Instagram do Corinthians Marambaia, clube amador de Belém que cede jogadores ao Cabanos. Em um grupo de WhatsApp, um funcionário da entidade avisa aos responsáveis dos jogadores que o jogo havia sido "entregado". Além disso, há três dias, a equipe fez um post sobre o final do Parazão Sub-17 e disse que "escolheu" quem iria passar de fase.

Portanto, a Justiça Desportiva pode tomar duas decisões. A primeira é definir se o recurso do Paysandu será ou não validado. A segunda é relativa às punições que Cabanos e Tuna podem receber. Dependendo do entendimento da corte, a tabela do Parazão Sub-17 pode ser alterada.

Apesar da suspensão parcial do torneio, outras partidas continuaram ocorrendo até uma decisão da Justiça. O Santa Rosa bateu o Remo na outra semifinal e se classificou para a decisão. Do outro lado da chave, o Castanhal aguarda a decisão do imbróglio para conhecer o adversário.