Em clima de Natal, torcedores de Remo e Paysandu fazem seus pedidos para 2024

O acesso. Esse foi o pedido unânime de torcedores de Remo e Paysandu para um presente de Natal em 2024. Com o final da temporada, e o mercado de investimento e transferências nos clubes do Pará a mil por hora, o Núcleo de Esporte de O Liberal consultou torcedores para saber: o que você deseja "ganhar" do seu time do coração no próximo ano?

Remistas confiantes na equipe

O presente principal ainda não chegou, mas quem está contente com as lembranças recebidas até o momento é o torcedor do Remo Lucas Neves, de 27 anos. Segundo ele, o clube tem montado um bom elenco para a próxima temporada, mesclando jogadores experientes e jovens na equipe principal.

“Hoje nós temos jogadores de nome, como Camilo, Pavani e Ytalo, que foi vice-artilheiro da Série B. Temos outros bons jogadores, como o Ligger, zagueiro. Eles vêm de uma temporada boa e a expectativa é muito positiva para os próximos trabalhos com o Leão. Espero que em 2024 dê tudo certo”, declarou.

(Carmem Helena/O Liberal)

Perguntado sobre um time do Remo dos sonhos, Lucas não pensou duas vezes e escalou um timaço. Confira:

Vinícius (Marcelo Rangel); Vidal, Ícaro, Ligger e Raimar; Daniel, Renato Alves, Camilo e Pavani; Ytalo e Jaderson.

Lucas Neves, 27 anos, torcedor fanático que acompanha o Remo há mais de 15 anos. (Carmem Helena/O Liberal) Lucas Neves, 27 anos, torcedor fanático que acompanha o Remo há mais de 15 anos. (Carmem Helena/O Liberal)

Bicolores sonham alto

Já o Paysandu tem uma realidade diferente da do Remo. Pela primeira vez em seis temporadas a equipe bicolor disputará a Série B do Brasileirão. O desafio promete ser mais difícil, mas isso não diminui a confiança do torcedor alviceleste Pedro Garcia, de 22 anos. Ele sonha com um acesso à Série A.

"No início da temporada a prioridade é que o time faça uma boa campanha no Parazão, que seja finalista. Depois quero que o clube consiga se manter, ou até mesmo alcançar um acesso à Série A. O Paysandu vem fazendo um excelente trabalho nos últimos tempos, que tem gerado frutos. Espero que o clube repita a boa campanha e que melhores resultados apareçam”, pediu o torcedor.

Na hora de escalar um time para o Papão em 2024, Pedro preferiu não opinar. Ele diz que confia na experiência de Hélio dos Anjos, treinador bicolor, para formar uma equipe competitiva na próxima temporada.

Pedro Garcia, 22 anos, torcedor do Paysandu. (Carmem Helena/O Liberal)