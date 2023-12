Após zerar dívida trabalhista, Remo é acionado por quatro ex-atletas que pedem mais de meio milhão

Nem bem anunciou o pagamento total das dívidas trabalhistas, o Clube do Remo pode ter que abrir o cofre para novas indenizações, caso a justiça do trabalho assim decida. Recentemente chegou a notícia de que quatro ex-atletas do clube entraram com ações trabalhistas pedindo valores que juntos ultrapassam meio milhão de reais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após uma breve pesquisa na página do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, constatou-se que o Clube do Remo foi acionado pelo atacante Brenner, que pede R$ 25 mil; o goleiro Rodrigo Joviaski, que pleiteia indenização de R$ 34.767,78; o lateral-direito Lucas Mendes, que pede o total de R$ 101.428,09, e o volante Anderson Uchôa, dono da maior ação, que cobra do clube R$ 379.086,49.

SAIBA MAIS



O ex-volante azulino chegou ao clube em 2021, permanecendo até o mês de novembro passado. Sua longevidade causou grande identificação por parte da torcida e da própria direção, que chegou a fazer um post de despedida especial nas redes sociais, agradecendo os serviços prestados. Ao todo, foram 111 jogos, seis gols marcados e dois títulos (Campeonato Paraense e Copa Verde). Veja:

Os valores ainda não são definitivos. A justiça irá apreciar os pedidos em breve, convocando a parte reclamada para apresentar sua defesa. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do clube para pedir um posicionamento do Departamento Jurídico, mas até o fechamento do texto não obtivemos retorno.