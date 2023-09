Clube do Remo: volante Anderson Uchôa faz enorme tatuagem de leão nas costas

O amor pelo Clube do Remo é tão grande que o volante Anderson Uchôa demonstrou na pele a afeição pelo time, pelo menos é o que parece após a divulgação de uma foto com a nova tatuagem do jogador: um enorme leão cobrindo as costas.

(Reprodução / Instagram)

Uchôa joga no Remo desde 2021, quando deixou o Paysandu e atravessou a avenida Almirante Barroso para a Toca do Leão. Desde então foram 111 jogos com a camisa azulina e apenas seis gols marcados.

Com a eliminação do Leão da Série C do Brasileirão, uma debandada tem ocorrido no clube e muitos jogadores já tiveram seus contratos encerrados. Por enquanto, ainda não se sabe se Uchôa ficará para uma quarta temporada no Remo em 2024.

VEJA MAIS