Remo pode emprestar dois jogadores para clubes internacionais; saiba detalhes das negociações

O Remo poderá ficar sem dois jogadores para o restante da temporada. O clube negocia os empréstimos dos jovens oriundos das categorias de base para clubes do México e também de Portugal. O atacante Kanu e o meia ofensivo Felipinho, podem deixar o Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

Os atletas, clube e staff dos jogadores conversam com outras agremiações para fechar um possível empréstimos de Kanu e Felipinho. As crias das categorias de base azulina despertaram interesse em clubes de fora do país e a negociação é feita com cautela entre as bases. A equipe de O Liberal apurou que os jogadores podem deixar o clube com destino ao México, por parte de Kanu, e Felipinho indo para Portugal, com os clubes tendo prioridade na compra dos atletas. Não foi revelado o nome da equipe que possui interesse em Kanu. Já Felipinho negocia com o Portimonense, de Portugal.

Felipinho é cria das categorias de base do Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

Kanu e Felipinho ainda poderiam atuar pelo Remo até o mês de julho, quando se abre a janela de transferências internacionais. Pela tabela básica, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os atletas poderão atuar com a camisa do Remo até à 12ª rodada, contra o Caxias-RS, caso as negociações se concretizem.

Felipinho, de 20 anos, subiu para a equipe profissional no ano passado, após se destacar no clube azulino no time Sub-20. O então técnico Ricardo Catalá aproveitou o atleta para treinar na equipe de cima e deu oportunidades ao jogador. Na atual temporada, Felipinho esteve em campo 11 vezes com a camisa azulina e marcou dois gols.

Kanu marcou um gol nesta temporada pelo Leão (Thiago Gomes / O Liberal)

Vinícius Kanu, de 21 anos, ganhou destaque no Remo na disputa do Parazão Sub-20 e na Copa do Brasil da categoria em 2022. O atleta subiu para o profissional a pedido do então técnico Marcelo Cabo, em 2023, ano em que teve boas oportunidades no time azulino, marcando no profissional duas vezes. Nesta temporada Kanu participou de seis partidas e marcou um gol.