Remo oficializa rescisões de zagueiro e lateral-direito; 13 já deixaram o Baenão

Os contratos do zagueiro Wendel Lomar e do lateral-direito Lucas Mendes foram rescindidos pelo Remo. A confirmação veio pelo Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os nomes de ambos apareceram na plataforma, confirmando as saídas.

Lucas Mendes, de 32 anos, chegou ao Remo no início da temporada, com status de titular. Porém, perdeu espaço com a ascensão de Lucas Marques, que tomou a titularidade. Em alguns momentos, Mendes entrava nas partidas para atuar como ponta pela direita. O jogador fez 30 jogos pelo Leão e marcou um gol.

Já Wendel Lomar, de 27 anos, teve a segunda passagem pelo Leão. Sem ser muito aproveitado, o jogador estava no elenco azulino do ano passado. O atleta acertou então com o Passo Fundo (RS) e, no início de 2023, voltou para o Remo. Foram 10 jogos, na maioria das vezes entrando como reserva.

Antes das saídas de Lucas Mendes e Wendel Lomar, o lateral-direito Lucas Marques, os zagueiros Ícaro e Diego Guerra, os volantes Matheus Galdezani, Richard Franco e Claudinei, os meias Rodriguinho, Álvaro e Marcelo, além dos atacantes Jean Silva e Fabinho, já haviam deixado o Baenão.