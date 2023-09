Clube do Remo: cinco jogadores tem rescisões oficializadas após eliminação na Série C

Após a eliminação ainda na primeira fase da Série C, o Clube do Remo está tendo o elenco desmanchado. Nesta segunda-feira (4), cinco nomes tiveram suas rescisões oficializadas com a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, são eles: o meia Álvaro, o zagueiro Diego Guerra, o atacante Jean Silva, o meia Marcelo e o meia Matheus Galdezani.

A saída de Jean Silva, de 34 anos, já era certa, o jogador chegou a se despedir do Clube e da torcida nas redes sociais. “Obrigado, Leão. Gratidão a todos que fizeram parte desse ciclo, diretoria, comissão, staff, funcionários, jogadores e principalmente ao torcedor do rei da Amazônia. Um até breve, Remo”, escreveu.

Jean Silva (Samara Miranda/Remo)

Outra saída que já estava certa era a do meia Matheus Galdezani, que disputou apenas sete jogos com a camisa azulina. O jogador chegou a um preço alto para o Remo e cheio de expectativas, mas passou a maior parte do tempo no departamento médico. Em junho, ele passou por uma artroscopia no joelho direito e ficou dois meses em tratamento, que ainda não finalizou.

Matheus Galdezani jogou apenas sete partidas com o Remo (Reprodução Remo TV Betnacional)

O meia Álvaro, que também teve a saída oficializada, chegou ao Clube do Remo em abril. Já o também meia Marcelo, passou menos de três meses no time azulino, com a chegada em junho, ele disputou apenas as últimas partidas da Série C, onde o Leão não conquistou a classificação para a segunda fase.

Já o zagueiro Diego Guerra estava com o Remo desde dezembro de 2022 e ajudou o Leão a sair da zona de rebaixamento na primeira fase da Série C, mesmo sem garantir a classificação.

Além deles já deixaram o Remo o lateral-direito Lucas Marques, o zagueiro Ícaro, os volantes Matheus Galdezani, Richard Franco e Claudinei, o meia Rodriguinho, além do atacante Fabinho.