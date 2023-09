Seleção Brasileira em Belém: Médico do Remo será coordenador de saúde durante evento

O médico do Remo Jean Klay será o coordenador de saúde durante a estadia da Seleção Brasileira, em Belém. O Brasil está na capital paraense para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na sexta-feira (8), a Seleção recebe a Bolívia, às 21h45, no Estádio do Mangueirão. Ao O Liberal, Jean contou sobre as funções do trabalho:

"Envolve todo este período com cobertura, é um suporte de retaguarda durante este período que estão aqui em Belém. Especificamente sobre a Seleção, deixamos uma ambulância à diposição durante todos os treinos, uma no comboio da Seleção até chegar ao Mangueirão. No dia do jogo teremos sete ambulâncias no Estádio, cinco para o público em geral e duas dentro do campo", revelou o médico.

O retorno da Seleção Brasileira ao Pará, após 12 anos, traz vários desafios também para contemplar a torcida, que deve comparecer em peso à partida. Com isso, de acordo com Jean Klay, medidas estão sendo feitas para que todos sejam atendidos com ações no 'padrão FIFA'.

"Dentro do Mangueirão teremos seis ambulatórios médicos para atender a população, vamos ter dois pontos de fisioterapia. Acho que é a primeira vez que um estádio brasileiro oferta atendimento de fisioterapia. Teremos também atendimento de odontologia, algo que é raro. Está sendo montada uma estrutura para atendimento às autoridades e aos atletas, que chamamos de sala vermelha, em caso de emergência. Além dos médicos das seleções, teremos mais duas equipes médicas em campo, que vão entrar juntos com os maqueiros, em caso de emergência", concluiu.

