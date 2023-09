Seleção Brasileira em Belém: Veja as imagens das chegadas dos jogadores e Fernando Diniz; vídeo

Como registrado pela equipe de O Liberal, parte dos convocados da Seleção Brasileira, além da comissão técnica, já chegaram em Belém. A equipe começa a se concentrar para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil recebe a Bolívia, na sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão.

VEJA MAIS

Quem falou sobre a chance de se firmar no grupo foi o meia do Palmeiras Raphael Veiga, o primeiro a desembarcar na capital paraense: "Estou feliz com mais essa oportunidade, é um ciclo novo. Agora um treinador novo. Serão dois jogos importantes, onde temos a chance de começarmos as Eliminatórias muito bem. É uma expectativa muito grande para a cada convocação eu conquistar meu espaço para voltar", afirmou.

Acompanhe a cobertura completa das chegadas dos jogadores, treinos e partida da Seleção Brasileira pelo portal OLiberal.com.