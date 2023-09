Como era o mundo da última vez que a Seleção Brasileira jogou em Belém?

A Seleção Brasileira volta a jogar uma partida em Belém depois de 12 anos. O último jogo tinha sido um Superclássico das Américas, com vitória do Brasil em cima da Argentina por 2 a 0, gols de Lucas e Neymar. Na próxima sexta-feira (8), o Brasil recebe a Bolívia pela estreia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Mangueirão.

Desde a última passagem da Seleção por Belém, muita coisa mudou. Vamos mostrar alguns fatos para relembrar como era o mundo na época:

VEJA MAIS

Início do mandato de Dilma Rousseff, primeira presidente mulher da história do Brasil

Osama bin Laden, fundador e líder da Al-Qaeda, é morto por militares norte-americanos na cidade de Abbottabad, no Paquistão

Iniciaram-se revoltas populares, em países árabes, para a saída dos presidentes há muitas décadas no poder

Mano Menezes era o técnico da Seleção Brasileira

Independente foi o primeiro campeão do interior na história do Campeonato Paraense

Remo disputou o último jogo oficial no dia 29 de maio e não disputou a Série D daquele ano

Paysandu era eliminado na segunda fase da Série C e amargava o 5º ano consecutivo na divisão

Uruguai foi campeão da Copa América, na Argentina

Santos se sagrou tricampeão da Copa Libertadores, título liderado por Neymar

Vasco conquistou o primeiro título da Copa do Brasil da história do clube

Ronaldo anunciou a aposentadoria do futebol depois da eliminação do Corinthians na pré-Libertadores para o Tolima, da Colômbia

Barcelona venceu a Liga dos Campeões em cima do Manchester United

Milan conquistou o último título do campeonato italiano antes da Juventus enfileirar 9 títulos consecutivos

Lionel Messi, aos 24 anos, ganhou pela segunda vez o prêmio de melhor jogador do mundo da Bola de Ouro