Seleção no Mangueirão: CBF confirma horários de chegada e locais de treinos do Brasil em Belém

Está chegando a hora da Seleção Brasileira desembarcar na capital paraense para o confronto diante da Bolívia, que está marcado para o dia 8 de setembro, às 21h45, no Mangueirão, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site a programação oficial com horários de treinos e coletivas da Seleção, além do horário em que o elenco deixa Belém rumo a Lima, no Peru, para encarar a Seleção Peruana, no dia 12 de setembro.

VEJA MAIS

A comissão técnica da Seleção Brasileira e atletas, irão chegar a Belém na próxima segunda-feira (4). Serão três dias de treinos para aprimorar a equipe, para o jogo diante da Bolívia. Os treinos estão marcados para terça (5), quarta (6), além de quinta (7), todos às 17h30, no Mangueirão, local da partida. Os treinos de terça e quarta, serão fechados e a imprensa terá apenas 30 minutos para registrar imagens, porém, no treinamento de quinta-feira (7), a imprensa poderá cobrir a Seleção Brasileira durante toda a movimentação.

VEJA MAIS

As coletivas após os treinos no Mangueirão estão marcadas para as 19h30, com duração de 30 minutos cada. No sábado (9), um dia após a partida contra a Bolívia, a Seleção Brasileira deixa Belém e segue viagem para o Peru, às 17h.

VEJA MAIS

Confira os horários

Treinos (BELÉM)

Terça-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quarta-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quinta-feira - TREINO OFICIAL - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

JOGO BRASIL X BOLÍVIA

Sexta-feira - 21h45 (Estádio Mangueirão)

Sábado - Viagem para o Peru 17h