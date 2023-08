Recuperado de lesão, Neymar deve estrear pelo Al Hilal em clássico antes do embarque para Belém

Ao que tudo indica, Neymar deve presentear brasileiros e sauditas. Pelo menos é o que diz o GE sobre os próximos passos do craque. Recuperado de lesão na coxa, o atacante tem estreia prevista no Al Hilal para esta sexta-feira, contra o Al Ittihad, em jogo que vale a liderança da Liga Árabe. De lá, a expectativa é que ele se junte à seleção brasileira para o jogo contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém.

Já apresentado ao Al Hilal, Neymar fez os primeiros treinos com bola no sábado e mostrou bastante desenvoltura em campo e nenhum desconforto com a coxa antes lesionada. O craque chegou a se colocar à disposição para a partida contra o Al-Ettifaq, vencido por 2 a 0, mas a comissão técnica optou por preservá-lo para o clássico.

As novidades contrastam com a desconfiança do técnico Jorge Jesus sobre o seu novo atleta. Uma semana atrás ele questionou a convocação de Fernando Diniz, alegando que o jogador não teria condição de defender o Brasil nas Eliminatórias. Por outro lado, tanto a CBF quanto o departamento médico da CBF mantiveram contato com Neymar, que reiterou o desejo de acompanhar o Brasil.

Ao que tudo indica, será na capital paraense que Neymar deve voltar a vestir a camisa 10 do Brasil, após a eliminação na Copa do Mundo para a Croácia. O duelo contra a Bolívia será no dia 8 de setembro no Mangueirão. Além disso, o próprio Neymar já manifestou sua admiração ao trabalho de Fernando Diniz no comando técnico, na busca por uma vaga na Copa de 2026.

Enquanto isso, o Al Hilal persegue a liderança da Liga Árabe, que está nas mãos do Al Ittihad. A partida está marcada para sexta-feira, às 15h (de Brasília)