Vinícius Junior será cortado da lista de convocados da Seleção e não jogará em Belém, diz jornalista

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid (ESP), deve ser cortado da Seleção Brasileira para os jogos contra a Bolívia, em Belém e diante do Peru, em Lima, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação é do jornalista madrilenho, Mario Cortegana.

Vinícius Júnior, de 23 anos, sofreu uma lesão na coxa direita, em partida diante do Celta, pela Liga Espanhola, na última sexta-feira (25). O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo de jogo e passará por exames mais detalhados hoje, porém, o jornalista, Mario Cortegana, afirma que o atleta ficará longe dos gramados por um tempo maior que o esperado, algo em torno de um mês, impossibilitando que Vini Júnior se junte aos companheiros da Seleção nos primeiros compromissos visando a classificação para o Mundial de 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol monitora a situação de Vini Júnior, que pode ser cortado. O mesmo acontece com Neymar, que foi recentemente contratado pelo Al-Hilal, equipe da Arábia Saudita. Neymar se apresentou ao novo clube com duas lesões, uma mais tranquila de se realizar o tratamento, já a outra levará um tempo maior.