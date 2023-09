Ex-jogadores de Remo e Paysandu já foram treinados por Fernando Diniz; confira a lista

Fernando Diniz começou a carreira como treinador de futebol em 2009, quando comandou o Voraty-SP nos títulos do Paulista Série A3 e da Copa Paulista. Desde então construiu uma carreira por clubes paulistas, times de Série B e Série A até chegar na Seleção Brasileira como interino.

Apesar de não ter treinado nenhum time do Pará, Fernando Diniz já treinou alguns ex-jogadores de Remo e Paysandu em algum momento da carreira dele. De acordo com levantamento de O Liberal, 27 jogadores que já passaram pela dupla foram treinados pelo atual técnico da Seleção Brasileira.

Uchôa jogou nos dois times de Belém e fez parte do elenco do Paraná em 2015, com Fernando Diniz como técnico. Bergson, artilheiro do Paysandu em 2017 com 28 gols, foi jogador de Diniz no Athletico-PR em 2018. Ednei foi contratado em 2016 pelo Remo mas não chegou a ser regularizado na CBF, depois jogou, em 2010, no primeiro time da carreira de Diniz, no Voroty-SP.

Confira a lista de ex-jogadores do Paysandu que já foram jogadores de Fernando Diniz:

Crystian, lateral-direito em 2016

Igor Carvalho, lateral-direito em 2022

Dão, zagueiro em 2015

Rordrigo Pontes, volante em 2011

Uchôa, volante de 2019 a 2021

Léo Arthur, meia em 2015

Lineker, meia de 2012 a 2014

Rafael Costa, meia em 2016

Marcos Paraná, meia em 2014

Pedro Carmona, meia em 2018

Diego Barboza, meia em 2013

Daniel Amorim, atacante em 2017

Bergson, atacante em 2017

Mike, atacante em 2018

Anselmo, atacante em 2017

Confira a lista de ex-jogadores do Remo que já foram jogadores de Fernando Diniz:

Dida, lateral-direito em 2010

João Victor, lateral-esquerdo de 2016 a 2017

Brinner, zagueiro em 2016

Ednei, zagueiro em 2016

Uchôa, volante de 2021 a 2023

Sandro Silva, volante em 2007

Chicão, volante de 2001 a 2003, 2005 e de 2015 a 2016

Felipe Gedoz, meia de 2020 a 2022

Diogo Sodré, meia em 2019

Clebson, meia em 2013

Rafael Ueta, meia em 2006

Laranjeira, atacante em 2023

Rafinha, atacante em 2021