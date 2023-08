Athletico-PR confirma lesão em Bento e goleiro é cortado do jogo da seleção brasileira em Belém

O goleiro Bento foi cortado da seleção brasileira após ter confirmada pelo Athletico-PR uma lesão na coxa. Ele foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. Em seu lugar, Lucas Perri, do Botafogo, foi acionado.

Segundo o informado pelo clube paranaense, Bento sentiu dores na região da coxa durante um treinamento no último sábado e acabou cortado do jogo contra o Fluminense, no dia seguinte. O reserva imediato, Léo Linck deve ser mantido na condição de titular durante os próximos jogos.

Em nota, o clube informou que "o goleiro Bento passou por exames, que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele segue em tratamento no Departamento Médico do clube". Além de Lucas Perri, completam a lista de goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City).

Ao receber a notícia, a CBF também emitiu seu parecer, confirmando que Bento foi "desconvocado da Seleção Brasileira Principal" e que "o médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do clube, que enviou o laudo dos exames".

Bento é um dos destaques do Furacão desde a temporada do ano passado. Aos 24 anos, o goleiro tinha sido convocado pela primeira vez para um jogo da seleção, depois de ser observado pelo ex-técnico interino Ramon Menezes. Mês passado, inclusive, o goleiro havia manifestado seu contentamento com a escolha de Diniz, vislumbrando, quem sabe, uma chance com a camisa amarelinha.