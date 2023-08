Site revela possível nova camisa da Seleção Brasileira para jogo em Belém; veja

Um site especializado em camisas de times de futebol, o Footy Headlines, divulgou imagens de uma possível nova segunda camisa da Seleção Brasileira. A peça apresenta um design diferente e mais ousado, com a cor azul marinho predominando.

Além do azul vibrante, uma característica marcante da camisa é a barra lateral exibindo um padrão de ondas na cor verde fluorescente, acrescentando um toque artístico à peça. Os detalhes em verde também estão na gola e na manga da camisa.

O número conta com ângulos marcantes, particularmente no zero, que adiciona um toque mais personalizado ao uniforme.

Site especializado revela possível modelo de camisa da seleção. (Reprodução/Footy Headlines)

O lançamento do possível novo modelo de camisa surge em um momento crucial, já que a seleção brasileira está prestes a dar início às eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, os torcedores já começaram a especular que este uniforme pode ser usado na partida que acontecerá em Belém.

Seleção Brasileira em Belém

O primeiro jogo da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será contra a Bolívia, no dia 08 de setembro. A partida acontecerá no estádio do Mangueirão, em Belém, às 21h45.

Em seguida, o time viaja até o Peru para jogar no dia 12 de setembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)