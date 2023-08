Jogo da Seleção em Belém terá mais estacionamentos, gratuidade e possível ponto facultativo

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, deu detalhes de como será a organização de Belém para receber a Seleção Brasileira, que enfrentará a Bolívia, no dia 8 de setembro, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no programa Liberal Notícias, o mandatário disse que haverá no estádio Mangueirão vagas extras de estacionamento.

"Ontem (terça-feira, 29) houve uma reunião com a Segup e todos os órgãos de segurança que vão transitar no jogo. Serão abertos dois estacionamentos extras Serão abertos dois pontos de estacionamentos extras, na Assembleia de Deus e na Havan. Temos uma inteligência para bloquear as vias que vão ajudar a fluir o trânsito", disse Ricardo.

Ainda segundo o presidente da FPF, na reunião discutiu-se a ideia de que seja adotado ponto facultativo no funcionalismo público na tarde do dia do jogo. De acordo com Gluck Paul, a ideia será levada para o Governo do Pará para apreciação.

"Não queremos que as pessoas saiam direto do trabalho e emendem para o jogo, por questão de trânsito. Várias medidas de segurança estão sendo adotadas, porque haverá um grande fluxo. As vendas são um sucesso, os ingressos esgotaram e isso é um grande orgulho pra gente. Mas estamos trabalhando muito para que as coisas ocorram o mais normalmente possível", disse.

Gratuidades

Os ingressos de gratuidade para o jogo do Brasil ainda não foram distribuídos pela CBF. No entanto, o caso já está sendo discutido pela entidade, segundo Gluck Paul. Ele afirma que haverá bilhetes gratuitos para os grupos previstos na lei municipal.

"Vale destacar que esse jogo é operado pela CBF, em uma Data Fifa. Os protocolos são iguais aos da Copa do Mundo, porque a Fifa entende que isso é um jogo de Copa. O assunto das gratuidades, serei sincero, ainda está sendo discutido, mas uma resposta final deve ser dada ainda nesta semana", disse.