Ex-Paysandu anuncia convocação de goleiro do Botafogo para a Seleção Brasileira; vídeo

O goleiro Lucas Perri, do Botafogo, foi convocado para substituir Bento na Seleção Brasileira que jogará em Belém, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio, recebido com muita festa pelo elenco do Fogão, foi feito pelo executivo, André Mazuco. Ele, inclusive, fez parte do departamento de futebol do Paysandu há algumas temporadas. Veja o vídeo:

Paysandu

No Paysandu, André Mazzuco foi o diretor executivo de abril de 2017 até agosto de 2018, quando em comum acordo acertou a sua saída do clube, que estava à beira da zona de rebaixamento da Série B e, no fim do ano, caiu para a Terceirona.

Ainda assim, a passagem de André Mazzuco contou com a conquista da Copa Verde de 2018, além de ter contribuído no título estadual 2017 (o último antes da conquista deste ano). Além disso, alcançou a permanência do Papão na Série B 2017.