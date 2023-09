Seleção Brasileira em Belém: Fernando Diniz, André, Nino e Perri desembarcam; Veiga já está no Pará

Cerca de duas horas após a chegada do meia Raphael Veiga (Palmeiras), desembarcaram em Belém o treinador da Seleção Brasileira e também do Fluminense, Fernando Diniz; o volante André (Fluminense), o zagueiro Nino (Fluminense) e o goleiro Lucas Perri (Botafogo). Eles chegaram acompanhados de parte da comissão técnica, que tem como auxiliar técnico Dado Cavalcanti, que foi treinador do Paysandu nas temporadas 2015, 2016 e 2018. A previsão é que o restante da delegação canarinha pise em solo paraense até a manhã desta terça-feira (5) para iniciar os treinamentos para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, em Belém.

Acompanhado do diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, Diniz indicou que não poderia falar com a imprensa na chegada ao Aeroporto Internacional de Belém, mas atendeu aos torcedores, assim como os atletas. Entre os questionamentos feitos por paraenses foi a não convocação dos paraenses Paulo Henrique Ganso e Rony. Fernando Diniz sorriu.

Fernando Diniz estreia na Seleção Brasileira

Fernando Diniz no hall do Aeroporto Internacional de Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

Entre os episódios importantes do jogo entre Brasil e Bolívia em Belém, está a estreia de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira. Ele assumiu a função com contrato de um ano como treinador até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. Neste período, Diniz seguirá como treinador da canarinho e também do Fluminense. A intenção é que permaneça na comissão técnica como auxiliar após a chegada de Ancelotti.

Volta a Belém

Há um pouco mais de quatro meses, o trio do Fluminense (Fernando Diniz, André e Nino) esteve em Belém. Na ocasião, foi para defender o Tricolor das Laranjeiras contra o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo foi no mesmo Mangueirão que a Seleção Brasileira jogará nesta sexta-feira e o resultado foi uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Papão.

Nino (esquerda de preto) e André (sendo abraçado de branco) estiveram em Belém sob o comando de Diniz pelo Fluminense em abril deste ano (Thiago Gomes / O Liberal)

Relembre como foi a partida Paysandu 0 x 3 Fluminense, pela Copa do Brasil 2023, no Mangueirão, em Belém:

Agenda da Seleção Brasileira

O restante da delegação chegará a Belém nesta terça-feira (5) e, no mesmo dia, serão iniciados os treinamentos, que seguirão até a quinta-feira (7), sempre às 17h30, no Mangueirão, local da partida. Os treinos de terça e quarta serão fechados e a imprensa terá apenas 30 minutos para registrar imagens, porém, no treinamento de quinta-feira (7), a imprensa poderá registrar toda a movimentação.

Treinos (BELÉM)

Terça-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quarta-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quinta-feira - TREINO OFICIAL - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

JOGO BRASIL X BOLÍVIA

Sexta-feira - 21h45 (Estádio Mangueirão)

Sábado - Viagem para o Peru 17h

Após o encontro no Mangueirão, a delegação brasileira parte viaja para Lima, onde encara o Peru na próxima terça-feira (12), às 23h, no Estádio Nacional de Lima.